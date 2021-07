Violenze in carcere S M Capua Vetere | il provveditore reggente agli agenti | Recarsi a lavoro in abiti civili

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 luglio 2021) Ildelle carceri della Campania Carmelo Cantone, inviato dal Dap per sostituire ilAntonio Fullone, destinatario di una interdizione dai pubblici uffici nell’ambito delle indagini sui “pestaggi” neldi Santa Maria(Caserta), del 6 aprile 2020, ha emanato una circolare con la quale consigliadiine non con la divisa. Una decisione presa, secondo quanto si apprende, per tutelare i componenti ...