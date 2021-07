Violenza su donne | Lamorgese | ‘bisogna sempre denunciare | prima che sia tardi’

(Di domenica 4 luglio 2021) Siracusa, 4 lug. (Adnkronos) – “Bisogna, senza aver paura.che sia tardi”. E’ il monito della ministra dell’interno Lucianada Siracusa, dove ha partecipato alla intitolazione di una scuola a Eligia Giardina, la ragazza uccisa dal marito al nono mese di gravidanza. “Nei primi mesi del 2021, ad oggi, sono 130 già i morti per omicidio – dice – di cui 53per mano di partner o ex partner”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

'Saman poteva essere salvata grazie all'articolo 18 presente nella legge sull'immigrazione'. Così un comunicato dell'Associazione nazionale APS Senza Veli Sulla Lingua, contro lasullee di genere. Infatti 'anche se nell'articolo 18 bis non è incluso il matrimonio forzato, Saman era purtroppo palesemente vittima didomestica e quindi rientrante nella ...'Diecimila vele contro lasulle, cambiamo rotta insieme': è il maxi flash mob nazionale in programma oggi, domenica 4 luglio. Dalle 11 alle 12 da tutti i porti costieri e dai laghi usciranno in mare ...Siracusa, 4 lug. (Adnkronos) – “Bisogna sempre denunciare, senza aver paura. Prima che sia tardi”. E’ il monito della ministra dell’interno Luciana Lamorgese da Siracusa, dove ha partecipato alla inti ...Sono stati prosciolti dall’accusa di stupro i due poliziotti brasiliani accusati di aver violentato una ragazza di 19 anni nel 2019 nella ...