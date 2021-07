Vino: Coldiretti, +37% spumante italiano in Russia (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Con un aumento record del 37 per cento nelle esportazioni di bottiglie di spumante italiano, la Russia si classifica al quarto posto tra i principali consumatori delle bollicine italiane, dopo Germania, Stati Uniti e Regno Unito". E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti eelativa al primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in riferimento alla guerra dello champagne tra Russia e Francia che potrebbe avvantaggiare proprio il Made in Italy. Lo scorso anno, sottolinea la Coldiretti, sono state stappate 25 milioni le bottiglie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Con un aumento record del 37 per cento nelle esportazioni di bottiglie di, lasi classifica al quarto posto tra i principali consumatori delle bollicine italiane, dopo Germania, Stati Uniti e Regno Unito". E' quanto emerge da una analisi dellaeelativa al primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in riferimento alla guerra dello champagne trae Francia che potrebbe avvantaggiare proprio il Made in Italy. Lo scorso anno, sottolinea la, sono state stappate 25 milioni le bottiglie di ...

Vino: Coldiretti, +37% spumante italiano in Russia Il Tempo Vino: Coldiretti, +37% spumante italiano in Russia Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Con un aumento record del 37 per cento nelle esportazioni di bottiglie di spumante italiano, la Russia si classifica al quarto posto tra i principali consumatori delle boll ...

Coldiretti: + 37% spumante italiano in Russia Lo scorso anno - sottolinea la Coldiretti - sono state stappate 25 milioni le bottiglie di spumante nel Paese di Putin ...

