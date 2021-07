Vieira è il nuovo allenatore del Crystal Palace | ecco l’ufficialità

(Di domenica 4 luglio 2021) L’ex giocatore di Inter e Juventus è il prossimodel. Il club l’ha comunicato sui canali ufficiali Patrickè pronto a sedersi nuovamente in panchina, stavolta in Premier League. L’ex giocatore di Inter e Juventus ha firmato un contratto triennale con il. Dopo le varie speculazioni, è arrivata anchedel club inglese, con le prime parole di: «Sono entusiasta di avere l’opportunità di tornare in Premier League e poter allenare un club importante. Cominciamo un...

Ultime Notizie dalla rete : Vieira nuovo

L'ex giocatore di Inter e Juventus è il prossimo allenatore del Crystal Palace. Il club l'ha comunicato sui canali ufficiali Patrickè pronto a sedersi nuovamente in panchina, stavolta in Premier League. L'ex giocatore di Inter e Juventus ha firmato un contratto triennale con il Crystal Palace. Dopo le varie speculazioni, è ...Dopo essere stato accostato per settimane alla panchina della Sampdoria, Patrickè stato annunciato dal Crystal Palace comemanager della squadra del sud di Londra. L'ex centrocampista dell'Inter ha firmato per tre stagioni. Il presidente Steve Parish ha dichiarato: " ...Ormai è praticamente ufficiale, Patrick Vieira ha raggiunto l’accordo con il Crystal Palace e siederà sulla panchina nella prossima stagione L’ex centrocampista della Juventus Patrick Vieira è ad un p ...(ANSA) – ROMA, 04 LUG – Il Crystal Palace ha ingaggiato un nuovo allenatore al posto di Roy Hodgson. Si tratta di Patrick Vieira, ex centrocampista di Milan, Juve e Inter, ex tecnico del Nizza, che er ...