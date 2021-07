VIDEO Motocross, Mattia Guadagnini vince il GP d’Italia MX2, nuovo leader del Mondiale! (Di domenica 4 luglio 2021) Mattia Guadagnini ha vinto il GP d’Italia 2021, tappa del Mondiale Motocross MX2 che è andata in scena sul circuito di Maggiora. Il centauro italiano si è imposto in gara-2 dopo il secondo posto di gara-1, è salito sul gradino più alto del podio ed è anche balzato al comando della classifica generale. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della vittoria di Mattia Guadagnini nel GP d’Italia 2021. VIDEO HIGHLIGHTS VITTORIA Guadagnini MX2 GP d’Italia Photo LiveMedia/DPPI/Nderim Kaceli Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021)ha vinto il GP2021, tappa del MondialeMX2 che è andata in scena sul circuito di Maggiora. Il centauro italiano si è imposto in gara-2 dopo il secondo posto di gara-1, è salito sul gradino più alto del podio ed è anche balzato al comando della classifica generale. Di seguito ilcon gli highlights e la sintesi della vittoria dinel GP2021.HIGHLIGHTS VITTORIAMX2 GPPhoto LiveMedia/DPPI/Nderim Kaceli

