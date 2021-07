VIDEO Italia-Spagna, Adani e Zambrotta: “Possiamo batterli se restiamo noi stessi” (Di domenica 4 luglio 2021) Le parole di Daniele Adani e Gianluca Zambrotta in merito alla semifinale valida per Euro 2020 in cui l'Italia di Roberto Mancini affronterà le Furie Rosse di Luis Enrique Leggi su mediagol (Di domenica 4 luglio 2021) Le parole di Danielee Gianlucain merito alla semifinale valida per Euro 2020 in cui l'di Roberto Mancini affronterà le Furie Rosse di Luis Enrique

Tifosa belga si scusa con l'Italia dopo il video provocatorio con gli spaghetti Sky Sport Ddl Zan, i 5 Stelle contro Italia Viva: "Sembra vogliano affossarlo" "Gli emendamenti presentati da Italia Viva al Ddl Zan suonano come un tentativo di affossare la legge. Pensare infatti di eliminare i termini 'orientamento sessuale' e 'identità di genere' e tornare a ...

l video-sfottò della conduttrice belga: spezza gli spaghetti prima del match con l'Italia. Poi le scuse ironiche Voleva sfottere come accade nel calcio, con ironia evidente, ma la presa in giro le si è ritorta contro, anche con pesanti insulti volgari da parte di italiani toccati nell'orgoglio identitario della ...

"Gli emendamenti presentati da Italia Viva al Ddl Zan suonano come un tentativo di affossare la legge. Pensare infatti di eliminare i termini 'orientamento sessuale' e 'identità di genere' e tornare a ...Voleva sfottere come accade nel calcio, con ironia evidente, ma la presa in giro le si è ritorta contro, anche con pesanti insulti volgari da parte di italiani toccati nell'orgoglio identitario della ...