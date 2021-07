VIDEO Italia-Serbia 102-95, highlights e sintesi basket: gli azzurri volano alle Olimpiadi! Espugnata Belgrado (Di domenica 4 luglio 2021) L’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con la Nazionale di basket maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Serbia col punteggio di 102-95, completando una clamorosa impresa nella tana di Belgrado: i ragazzi del CT Meo Sacchetti sono riusciti a espugnare la bolgia del Pionir e a compiere un numero antologico che segna la storia della nostra palla a spicchi. Gli azzurri sono stati letteralmente impeccabili contro la corazzata di Teodosic e compagni, giocando una pallacanestro di altissimo spessore e facendo la differenza in ogni frangenti. I nostri ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) L’si è qualificataOlimpiadi di Tokyo 2021 con la Nazionale dimaschile. Glihanno sconfitto lacol punteggio di 102-95, completando una clamorosa impresa nella tana di: i ragazzi del CT Meo Sacchetti sono riusciti a espugnare la bolgia del Pionir e a compiere un numero antologico che segna la storia della nostra palla a spicchi. Glisono stati letteralmente impeccabili contro la corazzata di Teodosic e compagni, giocando una pallacanestro di altissimo spessore e facendo la differenza in ogni frangenti. I nostri ...

