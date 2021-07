VIDEO Italia, la partenza di Spinazzola direzione Finlandia: stampelle e tutore (Di domenica 4 luglio 2021) Leonardo Spinazzola lascia la Capitale Italiana direzione Finlandia dove è atteso dal professor Orava per un consulto che lo porterà all’intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine d’Achille del piede sinistro Leggi su mediagol (Di domenica 4 luglio 2021) Leonardolascia la Capitalenadove è atteso dal professor Orava per un consulto che lo porterà all’intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine d’Achille del piede sinistro

Advertising

matteosalvinimi : Qui Potenza: tante persone in fila per firmare i #referendumgiustizia. Giustizia giusta e processi veloci, colpevol… - Giorgiolaporta : Migliaia di persone stanno sottoscrivendo in tutta Italia i #ReferendumGiustizia promossi dalla #Lega. Occasione un… - trash_italiano : DOPO LA VITTORIA DELL’ITALIA LA RAGAZZA HA RIPARATO GLI SPAGHETTI ???? #Euro2020 - maxxxks : RT @RadioSavana: Da paradiso naturale a discarica a cielo aperto. Inesorabile declino di Lampedusa, invasa ogni giorno da clandestini afric… - pinadero50 : RT @SkySport: ?? MARCO MENGONI ?? Tra canzoni in tema Nazionale e Wimbledon ? #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #Italia #Nazionale #SkyTennis… -