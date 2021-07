Vibo Valentia | la Madonna piange liquido rosso | clamorosa scoperta dalle analisi | di cosa si tratta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 luglio 2021) Aun caso che ha dell'incredibile: in un giardino privato una statua dell'Immacolata Concezione ha pianto. Il fenomeno è avvenuto n giardino di una casa privata di San Gregorio d'Ippona, in provincia diappunto, di proprietà di una donna di 99 anni la più anziana del paese. Stando però alleeffettuate nel laboratorio Salus-Mangialavori ilnon sarebbe sangue. A notare per prima la presenza deldi colorerubino sceso dagli occhi della statuetta ...