Verstappen, una Red Bull da paura: 'Macchina irreale' (Di domenica 4 luglio 2021) Non poteva esserci modo migliore di salutare il ritorno del pubblico al massimo della capienza. Il GP Austria è stato invaso dalla marea orange e Max Verstappen ha ripagato i suoi tifosi con una ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021) Non poteva esserci modo migliore di salutare il ritorno del pubblico al massimo della capienza. Il GP Austria è stato invaso dalla marea orange e Maxha ripagato i suoi tifosi con una ...

Advertising

MARCO196913 : RT @Gianludale27: Si riparte. Verstappen mantiene la testa ma dietro succede un po' di tutto. Norris con una manovra molto scaltra ha accom… - ReTwitStorm_ita : RT @infoitsport: F1, Pagelle GP Austria 2021: Verstappen in una nuova dimensione, Leclerc guerriero, Hamilton in affanno - autosprint : #Verstappen, una #RedBull da paura: 'Macchina irreale' ?? - infoitsport : F1, Pagelle GP Austria 2021: Verstappen in una nuova dimensione, Leclerc guerriero, Hamilton in affanno - ilgladiatore36 : #F1 , #verstappen ringrazia la #RedBull per avergli dato una macchina perfetta -