Se mai ci fossero dubbi, adesso sono caduti. Maxfa sul serio, nei toni e in pista. Terza vittoria di fila in solitaria per l'olandese davanti a migliaia di tifosi in arancione giunti in ...

dinoadduci : Verstappen mostra i muscoli: 'Oggi Red Bull irreale'. Norris: 'Alla pari con le big' - formulaP_ : Sky Italia mostra i 50 podi di Max Verstappen che ha solo 23 anni. Stranamente non hanno menzionato che lui in f1… -

Se mai ci fossero dubbi, adesso sono caduti. Maxfa sul serio, nei toni e in pista. Terza vittoria di fila in solitaria per l'olandese davanti a migliaia di tifosi in arancione giunti in Austria per il pilota della Red Bull. "Gara ...... il Gran Premio d'Austria ricomincia con Maxche tira il collo al gruppo mentre Lando Norrisi muscoli e accompagna nella ghiaia Sergio Perez che invece di salire in seconda ...Verstappen domina il GP d'Austria con la Red Bull incrementando il vantaggio nel mondiale piloti su Hamilton, solo quarto con la Mercedes. Dietro all'olandese che celebra il 15esimo successo ci sono B ...Max Verstappen conferma lo strapotere della sua Red Bull nel Gp d'Austria, nono appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota olandese trionfa al Red Bull Ring di Spielberg coronando un weekend ...