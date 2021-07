Verstappen domina il GP d’Austria: Norris terzo, rimonta di Sainz (Di domenica 4 luglio 2021) Max Verstappen vince il GP d’Austria e vola nel mondiale staccando Hamilton (quarto). Norris dà spettacolo, Perez “nervoso” Soliti titoli di coda: Max Verstappen sale sul gradino più alto del podio anche nel GP d’Austria. Subito dietro Bottas, solo quarto Hamilton, che paga un problema al fondo della Mercedes. rimonta di Sainz, ancora una volta più che positivo in gara: il brasiliano sorpassa Ricciardo nelle ultime curve dell’ultimo giro e sfruttando la penalità data a Perez sale fino alla quinta posizione. Leclerc accende la miccia con i suoi soliti sorpassi al ... Leggi su zon (Di domenica 4 luglio 2021) Maxvince il GPe vola nel mondiale staccando Hamilton (quarto).dà spettacolo, Perez “nervoso” Soliti titoli di coda: Maxsale sul gradino più alto del podio anche nel GP. Subito dietro Bottas, solo quarto Hamilton, che paga un problema al fondo della Mercedes.di, ancora una volta più che positivo in gara: il brasiliano sorpassa Ricciardo nelle ultime curve dell’ultimo giro e sfruttando la penalità data a Perez sale fino alla quinta posizione. Leclerc accende la miccia con i suoi soliti sorpassi al ...

Advertising

RaiSport : ??? In #Austria domina #Verstappen Sul podio #Bottas e #Norris, 4° #Hamilton che precede #Sainz ??… - paoloigna1 : #Verstappen domina #Sainz #Ferrari limita i danni - gazzettaparma : Austria, domina ancora Verstappen - FulvioVigilante : RT @SalaStampaF1: #F1 Ennesimo weekend perfetto per #Verstappen che domina tutto quello che poteva perfetto. #Bottas dimostra che #Mercedes… - Corriere : Verstappen domina in Austria Hamilton giù dal podio. Sainz salva la Ferrari nel finale -