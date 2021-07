Verratti artista: nessuno meglio di lui a Euro 2020 (Di domenica 4 luglio 2021) Marco Verratti è il calciatore che ha offerto più occasioni da gol ai compagni durante Euro 2020: secondo Kevin De Bruyne Marco Verratti è il calciatore che ha offerto più occasioni da gol ai compagni durante Euro 2020, dodici per la precisione. Un bottino invidiabile, quello del centrocampista dell’Italia, che ha faticato molto a ritrovare la forma migliore a causa dell’infortunio patito poco più di un mese fa. Come riportato da Opta, al secondo posto c’è Kevin De Bruyne, il quale non avrà l’opportunità di migliorare il proprio score per via dell’eliminazione del Belgio. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Marcoè il calciatore che ha offerto più occasioni da gol ai compagni durante: secondo Kevin De Bruyne Marcoè il calciatore che ha offerto più occasioni da gol ai compagni durante, dodici per la precisione. Un bottino invidiabile, quello del centrocampista dell’Italia, che ha faticato molto a ritrovare la forma migliore a causa dell’infortunio patito poco più di un mese fa. Come riportato da Opta, al secondo posto c’è Kevin De Bruyne, il quale non avrà l’opportunità di migliorare il proprio score per via dell’eliminazione del Belgio. L'articolo ...

