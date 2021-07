Variante Delta, l’allarme dei pediatri italiani: “Rischio ondata con l’apertura delle scuole” (Di domenica 4 luglio 2021) L’avvio dell’anno scolastico in presenza potrebbe provocare una diffusione incontrollata dei casi di Variante Delta del Covid. La Federazione Italiana Medici pediatri ha lanciato l’allarme e un appello al governatore De Luca Anche se i contagi sono al momento poche centinaia al giorno, anche in Italia cresce la preoccupazione per la diffusione della Variante Delta L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 4 luglio 2021) L’avvio dell’anno scolastico in presenza potrebbe provocare una diffusione incontrollata dei casi didel Covid. La Federazione Italiana Mediciha lanciatoe un appello al governatore De Luca Anche se i contagi sono al momento poche centinaia al giorno, anche in Italia cresce la preoccupazione per la diffusione dellaL'articolo NewNotizie.it.

Advertising

RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - repubblica : Variante Delta: 'Hanno aggirato la quarantena', allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio - ilariacapua : In USA i vaccini registrati continuano ad essere efficaci contro la variante Delta. - iSam1190 : RT @daanwhite33: Mia nonna di 105 anni il diabete 2 tumori e il parkinson è morta per colpa della variante delta , vergogna novax maledett… - sant_px : RT @_cieloitalia: L'importante è che protegge dalla variante delta. ?? -