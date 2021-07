Variante Delta Covid, l’allarme dei medici: “Con la riapertura delle scuole possibile nascita di focolai, serve vaccinare gli adolescenti” (Di domenica 4 luglio 2021) Con il diffondersi della Variante Delta, arriva l’appello dei medici affinché si acceleri la vaccinazione dei più giovani in vista della riapertura delle scuole. Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 luglio 2021) Con il diffondersi della, arriva l’appello deiaffinché si acceleri la vaccinazione dei più giovani in vista della. Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei, Filippo Anelli. L'articolo .

RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - repubblica : Variante Delta: 'Hanno aggirato la quarantena', allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio - ilariacapua : In USA i vaccini registrati continuano ad essere efficaci contro la variante Delta. - chilisummer : Altrimenti arriva la variante delta #obblighiamoli - luisa13371193 : RT @IlariaBifarini: Visto che i vaccinati non solo possono contrarre la famigerata variante Delta, ma anche morirne, la soluzione de La Sci… -