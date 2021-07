Vaccino italiano al palo | per ora solo fiale e niente produzione

Advertising

GiorgettiDavide : RT @gustinicchi: Almeno qualche giornale italiano si degna di parlare della 12enne sana rimasta paralizzata dopo seconda dose vaxxino Pfize… - RominaGiovanno1 : RT @gustinicchi: Almeno qualche giornale italiano si degna di parlare della 12enne sana rimasta paralizzata dopo seconda dose vaxxino Pfize… - jeegrobotz : RT @gustinicchi: Almeno qualche giornale italiano si degna di parlare della 12enne sana rimasta paralizzata dopo seconda dose vaxxino Pfize… - AldoModica : RT @gustinicchi: Almeno qualche giornale italiano si degna di parlare della 12enne sana rimasta paralizzata dopo seconda dose vaxxino Pfize… - OSpeleologo : RT @gustinicchi: Almeno qualche giornale italiano si degna di parlare della 12enne sana rimasta paralizzata dopo seconda dose vaxxino Pfize… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino italiano

Il Sole 24 ORE

...all'aperto VIAGGI ALL'ESTERO - Il pass europeo (che è ottenibile in quanto il green pass...Per recarsi in un Paese europeo non basta però aver effettuato una sola dose di. Per ...Sul fronte, pochi giorni fa era stato il virologo Roberto Burioni a chiedere al ministero ... Ma solo per chi non ha completato il ciclo di vaccinazione con unapprovato", ha aggiunto ...Dal confronto con gli altri Paesi si evidenzia il ritardo italiano in particolare nella fascia dei 60enni: solo la metà ha completato il ciclo vaccinale, una delle percentuali più basse tra i 27 dell’ ...Enrico ChillèUn terzo degli italiani ha completato il ciclo vaccinale, ma di fronte alla minaccia della variante Delta le prossime due settimane saranno decisive anche a causa di piccoli tagli ...