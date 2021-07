Vaccini, efficacia Sputnik V: sanità sammarinese incontra i vertici dello Spallanzani (Di domenica 4 luglio 2021) Incontro tra una rappresentanza della sanità di San Marino e i vertici dell'Istituto Spallanzani di Roma . L'incontro - si legge in una nota congiunta - è stata l'occasione per fare il punto sulla ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 4 luglio 2021) Incontro tra una rappresentanza delladi San Marino e idell'Istitutodi Roma . L'incontro - si legge in una nota congiunta - è stata l'occasione per fare il punto sulla ...

Advertising

manolacap68 : La grande efficacia dei vaccini... Ma come, Israelele nn era un modello di come si la massiccia campagna vaccinale… - AttilaAzureRive : RT @rik_musmeci: @SignorErnesto Sarà, ma iniziano a venire FORTI dubbi sull’efficacia dei vaccini cubani e cinesi. Ma forti, eh. - tauratrihon : @29luglio1971 @cemarco3 @Evaleriocorvo @RobertoBurioni Ma il codice di Norimberga riguarda la somministrazione di s… - ILupobianco : @IzzoEdo @VgaMaths @BagueraDaniela @Daniele36849272 @ladyonorato @CarloCalenda Poichè l'efficacia dei vaccini Covid… - xvalespx : RT @Gianfi15: Sta cosa ve la dovete incidere sulla pelle, per ricordarlo tutte le volte che pensate 'obbligo vaccinale'. L'unico che si sal… -