Usa:americano mangia 76 hot dog in 10', batte proprio record

Un americano campione nell'arte di inghiottire gli hot dog ha battuto il suo primato divorando 76 di questi sandwich con la salsiccia in 10 minuti durante una storica competizione a New York

Ultime Notizie dalla rete : Usa americano Usa, Biden: 'Questo 4 luglio l'America è tornata' 'Questo quattro luglio, l'America è tornata'. Lo scrive su Twitter il presidente americano Joe Biden, per il giorno dell'indipendenza. 'Stiamo andando - ha aggiunto - verso un'estate di gioia, di libertà, grazie ai milioni di americani che si sono fatti vaccinare. Ai lavoratori in ...

Stati Uniti, il 4 luglio imperfetto di Biden: sui vaccini non mantiene la promessa Aveva detto che il 70% degli adulti avrebbe ricevuto la prima dose entro la festa dell’Indipendenza, invece si è scontrato con gli esitanti. Ma l’economia è ripartita ...

