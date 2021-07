Advertising

Agenzia_Ansa : 'La forza del partenariato tra Washington e Roma è più importante che mai', cosi il presidente della Repubblica, Se… - MediasetTgcom24 : Italia-Usa, Mattarella a Biden: 'Oggi partenariato più importante che mai' #4luglio - fattoquotidiano : Usa, Joe Biden sospende le esecuzioni federali e ribalta la decisione di Donald Trump - rada_maja : RT @MediasetTgcom24: Usa, Biden: 'Questo 4 luglio l'America è tornata' #giornodell'indipendenza - Tivexen : RT @Radio1Rai: ?? #Usa #Vaccini Casa Bianca: l’obiettivo fissato da Biden per il 4 luglio non verrà raggiunto. Il target del 70% di adulti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Biden

'Questo quattro luglio, l'America è tornata'. Lo scrive su Twitter il presidente americano Joe, per il giorno dell'indipendenza. 'Stiamo andando - ha aggiunto - verso un'estate di gioia, di libertà, grazie ai milioni di americani che si sono fatti vaccinare. Ai lavoratori in prima linea ..."Abbiamo un'arma e non la usiamo completamente" Il 99,2% dei morti per covid neglinon erano vaccinati. Sono i numeri che Anthony Fauci, consulente medico della Casa Bianca, ...presidente Joe. ...Dopo la squalifica della velocista positiva alla Cannabis, il presidente americano dice la sua. 'Poi si può discutere se debbano cambiare, ma vanno rispettate' ...Un «tweet di regime» dalla Casa Bianca, mentre il costo della benzina alla pompa è al massimo dal 2014 (+42% sul 2020). Con l'inflazione al galoppo e 15 milioni di americani dipendenti da sussidi ...