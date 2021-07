Uomini e Donne, Oscar Branzani e Silvia Corrias: flirt in corso? Ecco cosa c’è tra i due (Di domenica 4 luglio 2021) Oscar Branzani ha un nuovo flirt in corso? L’ex tronista ha trascorso un po’ del suo tempo a La Maddalena in compagnia di Silvia Corrias. Vediamo cosa è successo e la notizia riportata da Very Inutil People. UN NUOVO flirt? – Conosciamo meglio Silvia Corrias: la ragazza è classe 1991, originaria di Cagliari. Quest’ultima è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 4 luglio 2021)ha un nuovoin? L’ex tronista ha trasun po’ del suo tempo a La Maddalena in compagnia di. Vediamoè successo e la notizia riportata da Very Inutil People. UN NUOVO? – Conosciamo meglio: la ragazza è classe 1991, originaria di Cagliari. Quest’ultima è L'articolo

Advertising

robersperanza : La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per ques… - a_padellaro : “Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che, invece di essere ringraziati, vengono indagati”. Matteo Salvin… - Azione_it : A 18 anni non possiamo ancora chiamarli giovani. Sono uomini e donne e come tali vanno trattati, affidandogli respo… - Fiorenca1 : RT @a_padellaro: “Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che, invece di essere ringraziati, vengono indagati”. Matteo Salvini, l’11… - bloodfloodd : @NonnoInfame @Sfigosauro Scusami nonno infame se ho urtato la tua sensibilità, ma impara che la vita delle donne no… -