(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Il Dl Zan segna un preciso confine tra due mondi, tra l'Europa delle libertà e dei diritti e il patto dei sovranisti anti-Ue, tra l'autocrazia orbaniana di Visegrad e le democrazie solidali del Next Generation Eu. Dobbiamo rispondere senza esitazioni alle destre che negano assieme i diritti sociali e quelli della persona: Orban che impone ai lavoratori straordinari senza tetto è lo stesso delle leggi omofobe. Salvini e Meloni che stanno al suo fianco indeboliscono il Governo Draghi". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina, del Pd. "Orban è quello che non vuole l'autonomia delle università e della magistratura ...

Advertising

TV7Benevento : Ungheria: Mura (Pd), 'destra italiana ambigua e pericolosa'... -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria Mura

La Sicilia

... circondato dalledi un parco rigoglioso. Proprio all'interno di questa magica cornice si ... Nata innel 1924 e residente in Francia da più di settant'anni, l'artista è una figura chiave ......le mappe elaborate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per le...completamente in II C le 118 dosi per 100 abitanti Regno Unito 113 Mongolia 112 Uruguay 110...Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Il Dl Zan segna un preciso confine tra due mondi, tra l'Europa delle libertà e dei diritti e il patto dei sovranisti ...Italia, Regno dei Paesi Bassi, Israele e Spagna entrano da imbattute nella seconda fase del Campionato Europeo di Softball ...