Ungheria, Meloni sfida Draghi: “Governo ipocrita. Annulli gli accordi con i paesi omofobi come il Qatar” (Di domenica 4 luglio 2021) Giorgia Meloni, Europa, Governo Draghi. La leader di FdI non sfugge alle domande. “Non stiamo lavorando ad una fusione tra i Conservatori e riformisti europei ed Identità e democrazia di cui fa parte, per esempio, la Lega e Rassemblement National di Marie Le Pen”. Lo ha dichiarato chiaro e tondo Giorgia Meloni, ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio24. “Il documento a cui stiamo lavorando non va in questa direzione”, ha ribadito Meloni. Che ha dovuto chiarire con la giornalista che sottoscrivere una una Carta dei valori in cui possano identificarsi tutti i paesi ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 luglio 2021) Giorgia, Europa,. La leader di FdI non sfugge alle domande. “Non stiamo lavorando ad una fusione tra i Conservatori e riformisti europei ed Identità e democrazia di cui fa parte, per esempio, la Lega e Rassemblement National di Marie Le Pen”. Lo ha dichiarato chiaro e tondo Giorgia, ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio24. “Il documento a cui stiamo lavorando non va in questa direzione”, ha ribadito. Che ha dovuto chiarire con la giornalista che sottoscrivere una una Carta dei valori in cui possano identificarsi tutti i...

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria Meloni Omofobia, Meloni: "Ipocrisia in governo Draghi" 'Mi sta bene che Draghi abbia firmato dei documenti con altri Stati Europei contro le leggi discriminatorie contro i diritti Lgbt presi in Ungheria ma lo trovo ipocrita', ha aggiunto Meloni. "Non ...

Incredibile Meloni, alleata di Orban: 'Niente accordi commerciali con i paesi omofobi' "Mi sta bene che Draghi abbia firmato dei documenti con altri Stati Europei contro le leggi discriminatorie contro i diritti Lgbt presi in Ungheria ma lo trovo ipocrita", ha aggiunto Meloni. I ...

Meloni: «Sul ddl Zan governo ipocrita» La leader di Fdi chiede lo stop degli accordi commerciali con Paesi omofobi. Per il candidato di Milano martedì 6 luglio il nome ...

