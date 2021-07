‘Una Notte al Museo’, apertura serale del FRaC e concerto sotto le stelle (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBaronissi (Sa) – Un week end all’insegna dell’arte e della musica al Museo FRaC di Baronissi, che aderisce alla Notte Europea dei Musei 2021, con un doppio appuntamento: sabato 3 luglio prolungamento serale dell’orario di apertura della Galleria dei Frati, con ingresso al pubblico fino alle ore 22, e domenica 4 luglio concerto sotto le stelle “Una Notte al Museo” con il live delle Gipsy Quintet con degustazione di vini. «L’invito che l’Europa ci fa richiamando i musei ad aprire le porte anche di Notte, è ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBaronissi (Sa) – Un week end all’insegna dell’arte e della musica al Museodi Baronissi, che aderisce allaEuropea dei Musei 2021, con un doppio appuntamento: sabato 3 luglio prolungamentodell’orario didella Galleria dei Frati, con ingresso al pubblico fino alle ore 22, e domenica 4 lugliole“Unaal Museo” con il live delle Gipsy Quintet con degustazione di vini. «L’invito che l’Europa ci fa richiamando i musei ad aprire le porte anche di, è ...

