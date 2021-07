Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 5 al 9 luglio 2021: Silvia chiude con Giancarlo (Di domenica 4 luglio 2021) Nelle puntate dal 5 al 9 luglio 2021 della soap opera partenopea Un Posto al sole vedremo Silvia prendere una decisione importante che riguarda la sua vita privata. Ebbene la donna deciderà di chiudere definitivamente con Giancarlo. Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 5 al 6 luglio 2021: Silvia chiude con Giancarlo Silvia decide di lasciare andare Giancarlo e di ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 4 luglio 2021) Nelledal 5 al 9della soap opera partenopea Unalvedremoprendere una decisione importante che riguarda la sua vita privata. Ebbene la donna deciderà dire definitivamente con. Unaldal 5 al 6condecide di lasciare andaree di ...

Advertising

bx1ale_cia : @vanabeau la sinistra parlamentare è liberista, la destra parlamentare è liberista, mentre l'unico posto di un libe… - pintayin : @rocknloueh UN POSTO AL SOLE ANCORA CI SARAAAAAAA - PaoloBorg : @salfasanop Come un Posto al Sole allora!! - FabSciarratta : @Siciliano741 Diversi ex democristiani si sono accasati nella lega sperando in un posto al sole. Il quale si sa, è… - Fabiorapiti : Nuvole viaggianti vagano per trovare un posto migliore , col Sole che guarda incuriosito. -