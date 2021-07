UFFICIALE – Diego Maradona jr è il nuovo allenatore del Napoli United

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Diego

Ultimissime notizie calcio - E' tutto pronto per una nuova avventura perArmando Maradona jr. Il figlio del Pibe de Oro, infatti, è il nuovo allenatore del Napoli United, club che milita in eccellenza e nato per promuovere l'integrazione attraverso lo sport. Si ......la Cerimonia Conclusiva con la proiezione dei corti finalisti e la premiazione. A ... Al Castello di Spezzano arriverà infatti Makkox , volto noto e autore insieme aBianchi del ...Diego Armando Maradona jr è il nuovo allenatore del Napoli United club nato per promuovere l'integrazione attraverso lo sport.Diego Armando Maradona Junior è stato nominato nuovo allenatore della Napoli United, un incarico prestigioso per il figlio del Pibe de Oro.