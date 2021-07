Tutto su Tadic, l’attaccante serbo che ha accettato il corteggiamento del Milan (Di domenica 4 luglio 2021) Il Milan continua la ricerca ad attaccanti in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A, l’obiettivo è quello di chiudere per due innesti. Il club rossonero ha avviato una trattativa per Dusan Tadic, calciatore che si è messo in mostra nelle ultime stagioni. Il club rossonero è reduce da un campionato molto importante e l’intenzione è quella di ripetersi. La dirigenza ha iniziato a muoversi sul mercato, il dubbio più importante riguarda la condizione di Zlatan Ibrahimovic, l’obiettivo del club è quello di regalarsi due innesti: una prima punta ed un attaccante esterno. C’è l’apertura di Tadic Foto di Maurice Van Steen / AnsaIl ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 luglio 2021) Ilcontinua la ricerca ad attaccanti in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A, l’obiettivo è quello di chiudere per due innesti. Il club rossonero ha avviato una trattativa per Dusan, calciatore che si è messo in mostra nelle ultime stagioni. Il club rossonero è reduce da un campionato molto importante e l’intenzione è quella di ripetersi. La dirigenza ha iniziato a muoversi sul mercato, il dubbio più importante riguarda la condizione di Zlatan Ibrahimovic, l’obiettivo del club è quello di regalarsi due innesti: una prima punta ed un attaccante esterno. C’è l’apertura diFoto di Maurice Van Steen / AnsaIl ...

