Trump attacca le politiche migratorie di Biden e prepara il ritorno in campo (Di domenica 4 luglio 2021) L'ex presidente Donald J. Trump prosegue la strategia di ritorno in campo: in occasione delle celebrazioni del 4 luglio, raduna i sostenitori a Sarasota, in Florida L'articolo proviene da Firenze Post.

