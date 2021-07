Trovata Morta 62enne a Livorno: ipotesi omicidio (Di domenica 4 luglio 2021) Trovata Morta 62enne in casa. La polizia sta cercando l’ex convivente della donna, un uomo molto più giovane di origine marocchina: tra i due i rapporti non sarebbero stati buoni Trovata Morta 62enne all’interno del suo appartamento in zona Garibaldi a Livorno. Il corpo presentava una ferita alla testa compatibile con un colpo inferto con Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021)in casa. La polizia sta cercando l’ex convivente della donna, un uomo molto più giovane di origine marocchina: tra i due i rapporti non sarebbero stati buoniall’interno del suo appartamento in zona Garibaldi a. Il corpo presentava una ferita alla testa compatibile con un colpo inferto con

