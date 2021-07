Advertising

webecodibergamo : Trasportava quasi mezzo chilo di droga sulla Freccia Orobica: arrestato a Ferrara -

Ultime Notizie dalla rete : Trasportava quasi

L'Eco di Bergamo

Ben 23 i cartoni e 6.305 i panetti, per una quantità pari appunto a700 chili. Il valore commerciale della droga sfiora i tre milioni di euro. L'hashish è stato sequestrato così come il camion ...... la MV X - Press Pearl, una grande nave cargo che1486 container, aveva iniziato il suo ... o. D'altro canto, gli effetti lungo quelle coste, si sarebbero visti sin dalle prime ore. ...L’hanno arrestato in arrivo alla stazione di Ferrara, in treno da Bergamo, con il carico di droga: quasi mezzo chilo tra hashish e marjuana. L’uomo arrestato è un cittadino di nazionalità nigeriana di ...Un piccolo segnale di ottimismo, numeri vicini alla situazione pre-covid. Il green pass sta funzionando, non si notano file particolari negli scagli di Bari e Brindisi ...