Tour de France 2021, Van der Poel lascia per prepararsi a Tokyo 2020 (Di domenica 4 luglio 2021) Michael Van der Poel abbandona la 108esima edizione del Tour de France. La decisione del corridore olandese, maglia gialla fino all’ottava tappa, è arrivata a poche ore dall’inizio dell’ottava tappa, ed è dovuta alla sua volontà di prepararsi al meglio in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il corridore della Alpecin-Fenix, infatti, sarà impegnata nella prova di mountain bike, dove è tra i favoriti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Michael Van derabbandona la 108esima edizione delde. La decisione del corridore olandese, maglia gialla fino all’ottava tappa, è arrivata a poche ore dall’inizio dell’ottava tappa, ed è dovuta alla sua volontà dial meglio in vista delle Olimpiadi di. Il corridore della Alpecin-Fenix, infatti, sarà impegnata nella prova di mountain bike, dove è tra i favoriti. SportFace.

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - sportface2016 : #TourDeFrance 2021, #VanDerPoel lascia la corsa per prepararsi al meglio per #Tokyo2020 - peterkama : Tour de France 2021, anche Mathieu Van Der Poel lascia la corsa: “Per concentrarmi su Tokyo” SI SAPEVA DA MESI CHE… -