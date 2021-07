Tour de France 2021, ordine di arrivo e classifica nona tappa: vince O’Connor (Di domenica 4 luglio 2021) L’ordine di arrivo e la classifica della nona tappa del Tour de France 2021. Sui 144 km da Cluses a Tignes, è Ben O’Connor a tagliare il traguardo per primo per la prima volta in una tappa del Grande Boucle. Il corridore della AG2R Citroen Team ha compiuto l’accelerazione decisiva a circa 22 km dal termine, staccandosi dai colombiani Nairo Quintana e Sergio Higuita, crollati nella parte finale. A completare le prime tre posizioni sono Mattia Cattaneo, poderoso nell’ultima salita, e Sonny Colbrelli. ordine ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) L’die ladelladelde. Sui 144 km da Cluses a Tignes, è Bena tagliare il traguardo per primo per la prima volta in unadel Grande Boucle. Il corridore della AG2R Citroen Team ha compiuto l’accelerazione decisiva a circa 22 km dal termine, staccandosi dai colombiani Nairo Quintana e Sergio Higuita, crollati nella parte finale. A completare le prime tre posizioni sono Mattia Cattaneo, poderoso nell’ultima salita, e Sonny Colbrelli....

