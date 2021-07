Tour de France 2021, Mathieu van der Poel si ritira: “Abbandono per essere al 100% alle Olimpiadi di Tokyo” (Di domenica 4 luglio 2021) La giornata delle stelle cadenti al Tour de France 2021? Sì, potremmo definirla così. Dopo l’annuncio del ritiro di Primoz Roglic (capitano della Jumbo-Visma) giunto ieri nella frazione alpina a 35? di ritardo dal vincitore Dylan Teuns, è stata la volta dell’ex Maglia Gialla Mathieu van der Poel prende la stessa decisione. Poco prima del via della della nona stage, l’impegnativa Cluses-Tignes di 144 km, l’asso neerlandese ha detto basta. Il riferimento della Alpecin – Fenix ha annunciato questo presa di posizione, di comune accordo con la squadra, per arrivare pronto all’appuntamento delle ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) La giornata delle stelle cadenti alde? Sì, potremmo definirla così. Dopo l’annuncio del ritiro di Primoz Roglic (capitano della Jumbo-Visma) giunto ieri nella frazione alpina a 35? di ritardo dal vincitore Dylan Teuns, è stata la volta dell’ex Maglia Giallavan derprende la stessa decisione. Poco prima del via della della nona stage, l’impegnativa Cluses-Tignes di 144 km, l’asso neerlandese ha detto basta. Il riferimento della Alpecin – Fenix ha annunciato questo presa di posizione, di comune accordo con la squadra, per arrivare pronto all’appuntamento delle ...

