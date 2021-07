Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Pogacar cerca il successo in giallo a Tignes (Di domenica 4 luglio 2021) La prima settimana del Tour de France 2021 si concluderà oggi con una frazione d’alta montagna, la Cluses-Tignes di 145 chilometri. Dopo l’impresa di ieri, il grande favorito non può che essere la maglia gialla Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, tra Col de Romme e Col de la Colombiere, ha letteralmente surclassato la concorrenza, rifilando quasi 3’30” di distacco agli altri uomini di classifica. Chiaramente, con una gamba così, batterlo sembra quasi impossibile. La speranza degli altri uomini di classifica, nel caso si giochino loro la tappa, è che Tadej non faccia il ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) La prima settimana deldesi concluderàcon una frazione d’alta montagna, la Cluses-di 145 chilometri. Dopo l’impresa di ieri, il grande favorito non può che essere la maglia gialla Tadej. Il fuoriclasse sloveno, tra Col de Romme e Col de la Colombiere, ha letteralmente surclassato la concorrenza, rifilando quasi 3’30” di distacco agli altri uomini di classifica. Chiaramente, con una gamba così, batterlo sembra quasi impossibile. La speranza degli altri uomini di classifica, nel caso si giochino loro la, è che Tadej non faccia il ...

