Tour de France 2021: Ben O’Connor doma le Alpi, spettacolare Italia con Cattaneo e Colbrelli sul podio. Pogacar in controllo (Di domenica 4 luglio 2021) Va a chiudersi la prima parte del Tour de France 2021: domani infatti ci sarà il giorno di riposo. Oggi è andata in scena la seconda frazione Alpina, la nona tappa, con partenza da Cluses ed arrivo a Tignes. Ancora tanta pioggia e molte salite per i corridori: a domare uno scenario durissimo è stato Ben O’Connor, al primo successo nella Grande Boucle, il secondo in un Grande Giro (nel 2020 aveva vinto una frazione nella Corsa Rosa). In giallo, neanche a dirlo, un Tadej Pogacar che prosegue nella sua cavalcata inattaccabile verso Parigi. Colpi di scena ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Va a chiudersi la prima parte deldeni infatti ci sarà il giorno di riposo. Oggi è andata in scena la seconda frazionena, la nona tappa, con partenza da Cluses ed arrivo a Tignes. Ancora tanta pioggia e molte salite per i corridori: are uno scenario durissimo è stato Ben, al primo successo nella Grande Boucle, il secondo in un Grande Giro (nel 2020 aveva vinto una frazione nella Corsa Rosa). In giallo, neanche a dirlo, un Tadejche prosegue nella sua cavalcata inattaccabile verso Parigi. Colpi di scena ...

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - Eurosport_IT : Si faccia avanti chi è in grado di contrastare questo Pogacar ???????? #TDF2021 | #EurosportCICLISMO - webecodibergamo : Tour de France, impresa di O’Connor, stupendo secondo l’alzanese Mattia Cattaneo -