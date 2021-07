Tour de France 2021, 12^ tappa Saint Paul Trois Chateaux-Nimes: percorso e altimetria (Di domenica 4 luglio 2021) La dodicesima tappa del Tour de France 2021, da Saint-Paul-Trois Chateaux a Nimes dopo 159,4 chilometri, presenta un percorso sulla carta favorevole ai velocisti del gruppo. L’unico GPM di giornata è infatti la Cote du belvedere de Tharaux, un quarta categoria posto a metà frazione e destinato a non fare alcuna differenza. Attenzione però al fattore vento: le strade ampie ed esposte che porteranno a Nimes, pur essendo pianeggianti, potrebbero essere il teatro ideale per i “ventagli” tanto temuti dai big ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) La dodicesimadelde, dadopo 159,4 chilometri, presenta unsulla carta favorevole ai velocisti del gruppo. L’unico GPM di giornata è infatti la Cote du belvedere de Tharaux, un quarta categoria posto a metà frazione e destinato a non fare alcuna differenza. Attenzione però al fattore vento: le strade ampie ed esposte che porteranno a, pur essendo pianeggianti, potrebbero essere il teatro ideale per i “ventagli” tanto temuti dai big ...

