Tour de France 2021, 10^ tappa Albertville-Valence: data, orario, diretta tv e streaming (Di domenica 4 luglio 2021) Martedì 6 luglio si disputa la decima tappa del Tour de France 2021, frazione pianeggiante di 190 chilometri da Albertville a Valence che dovrebbe risolversi con uno sprint di gruppo dopo il primo giorno di riposo della Grande Boucle numero 108. ORARI E TV – La partenza è fissata per le ore 13:20 ad Albertville, mentre l'arrivo a Valence è programmato tra le 17:23 e le 17:46 in base alla media oraria di corsa. La diretta tv è affidata sia a Rai 2 che ad Eurosport, oltre che in streaming su Rai Play ed ...

