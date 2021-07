(Di domenica 4 luglio 2021) Nell'affare (manca solo l'annuncio ufficiale, a breve) tutti hanno fatto la loro parte: per la fede rossonera e per il desiderio di continuare a vestire la numero 8 dell'idolo Gattuso, anche Sandro ...

Advertising

AntoVitiello : #Tonali pur di giocare con il #Milan ha accettato la riduzione dell'ingaggio. Operazione sempre più vicina alla con… - sportli26181512 : Tonali ha accettato la riduzione di stipendio: sarà ancora rossonero: Tonali ha accettato la riduzione di stipendio… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Milan, Tonali ha accettato la riduzione di stipendio: sarà ancora rossonero #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, Tonali ha accettato la riduzione di stipendio: sarà ancora rossonero #calciomercato - MMassy86 : @Brandon_Gebbia @86_longo Ma perché ridicola, di fatto nel momento che non è stato riscattato è partita una nuova t… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonali accettato

Elliott hadi coprire l'investimento in cui si riflette tutta la strategia aziendale:è giovanissimo, ha da poco compiuto 21 anni, e un potenziale ancora tutto da valorizzare in ...1 Sandroe un gesto d'amore nei confronti del Milan. Il centrocampista lodigiano hadi ridursi l'ingaggio pur di facilitare l'operazione che lo vedrà in rossonero anche nella prossima stagione.Gli ultimi aggiornamenti sul mercato rossoero quando è vicinissima la prosecuzione del rapporto tra Tonali e il Milan.Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa per Tonali. Il centrocampista - si legge - ha rifiutato qualsiasi altra destinazione, così il Brescia non ha potuto fare altro che ...