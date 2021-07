Tokyo 2020, Zico con fiamma olimpica: “Giorno indimenticabile” (Di domenica 4 luglio 2021) “Un Giorno indimenticabile nella mia vita. Oggi ho capito che il mio sogno è di partecipare a un’Olimpiade. Grazie ai Kashima Antlers, la città di Kashima e al Giappone per avermi dato questa opportunità. Ero elettrizzato e posso dire che considero tranquillamente chiuso il mio ciclo sportivo che Dio mi ha dato”. Queste le parole di Zico, nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram in cui lo si vede ritratto con la fiamma olimpica. L’ex fuoriclasse brasiliano ha poi concluso: “Mi sono imbattuto nei giocatori che ho allenato a Kashima, e nella Nazionale giapponese: Nakata Koji, Takayuki Suzuki e ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) “Unnella mia vita. Oggi ho capito che il mio sogno è di partecipare a un’Olimpiade. Grazie ai Kashima Antlers, la città di Kashima e al Giappone per avermi dato questa opportunità. Ero elettrizzato e posso dire che considero tranquillamente chiuso il mio ciclo sportivo che Dio mi ha dato”. Queste le parole di, nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram in cui lo si vede ritratto con la. L’ex fuoriclasse brasiliano ha poi concluso: “Mi sono imbattuto nei giocatori che ho allenato a Kashima, e nella Nazionale giapponese: Nakata Koji, Takayuki Suzuki e ...

Advertising

Eurosport_IT : Ma quindi Musetti può andare a Tokyo o no? ??? Si temeva che fosse scaduto il termine per iscriverlo, ma la Federten… - Eurosport_IT : VANESSA FERRARI VOLA A TOKYO ???????? La azzurra centra la sua quarta partecipazione ai Giochi olimpici, è record ass… - Eurosport_IT : ?? Brutte notizie per l'Italia: Larissa Iapichino deve rinunciare a Tokyo 2020 per infortunio La notizia:… - AlanIlMagi : RT @Eurosport_IT: Ma quindi Musetti può andare a Tokyo o no? ??? Si temeva che fosse scaduto il termine per iscriverlo, ma la Federtennis ha… - sportface2016 : #Tokyo2020, Zico con la fiamma olimpica: 'Giorno indimenticabile' -