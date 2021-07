Tokyo 2020, Sinner da forfait. L'ItalTennis punta su Musetti (Di domenica 4 luglio 2021) Lorenzo Musetti prende il posto di Jannik Sinner nella spedizione olimpica che comprende già Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Camila Giorgi e Jasmine Pasolini. Il 19enne di Carrara,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 luglio 2021) Lorenzoprende il posto di Janniknella spedizione olimpica che comprende già Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Camila Giorgi e Jasmine Pasolini. Il 19enne di Carrara,...

