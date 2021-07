Toh che scandalo | le nostri carceri somigliano troppo a quelle dei regimi alla Pol Pot

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 luglio 2021) E dopo i lunghi mesi dell’amnesia e della rimozione, quando tutto il Paese, e cioè la politica e la società, e in mezzo i media, accolsero l’invito di Matteo Salvini a gettare le chiavi, chiavi di ferro con cui chiudere a doppia mandata le porte delledurante la pandemia, e lasciare che in dodici si sfidasse il contagio nello spazio di tre metri per quattro, con i letti a castello impilati fino al quarto piano, cosicché l’ultimo detenuto, quello che dormiva più in alto, non potesse alzare la testa senza sbatterla contro il soffitto, e chiavi simboliche, con le quali confinare dietrosbarre tutto il male del mondo, per non vederlo più; dopo i ...