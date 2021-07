Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo 2021: i qualificati dell’Italia. Pass in calo rispetto a Rio 2016 (Di domenica 4 luglio 2021) A meno di tre settimane dalle prime competizione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021, è arrivato il momento di fare il punto della situazione in casa Italia al termine del percorso di qualificazione a cinque cerchi del Tiro con l’arco. Dopo tre edizioni consecutive al completo (con 6 atleti totali, 3 per sesso), purtroppo il Bel Paese non potrà usufruire del contingente massimo in Giappone. Di seguito l’elenco degli arcieri italiani che hanno strappato il Pass per l’Olimpiade nipponica: Mauro Nespoli, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati e Lucilla Boari. La formazione tricolore di Tiro con ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) A meno di tre settimane dalle prime competizione dei Giochi Olimpici di, è arrivato il momento di fare il punto della situazione in casa Italia al termine del percorso di qualificazione a cinque cerchi delcon. Dopo tre edizioni consecutive al completo (con 6 atleti totali, 3 per sesso), purtroppo il Bel Paese non potrà usufruire del contingente massimo in Giappone. Di seguito l’elenco degli arcieri italiani che hanno strappato ilper l’Olimpiade nipponica: Mauro Nespoli, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati e Lucilla Boari. La formazione tricolore dicon ...

