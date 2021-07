Thiago Motta nuovo allenatore dello Spezia: è lui l’erede di Italiano (Di domenica 4 luglio 2021) Lo Spezia pare abbia trovato l’accordo con Thiago Motta: l’ex allenatore del Genoa prenderà il posto di Vincenzo Italiano in panchina Vincenzo Italiano ha lasciato lo Spezia tra le polemiche: il tecnico si è trasferito alla Fiorentina lasciando il patron Platek su tutte le furie. La società ligure non ha perso tempo e non si è fatta trovare impreparata per la scelta del nuovo tecnico. Thiago Motta sarà il nuovo allenatore dello Spezia, secondo quanto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Lopare abbia trovato l’accordo con: l’exdel Genoa prenderà il posto di Vincenzoin panchina Vincenzoha lasciato lotra le polemiche: il tecnico si è trasferito alla Fiorentina lasciando il patron Platek su tutte le furie. La società ligure non ha perso tempo e non si è fatta trovare impreparata per la scelta deltecnico.sarà il, secondo quanto ...

DiMarzio : #Spezia, ora è #ThiagoMotta in pole per la panchina - nikita82roma : Io devo capire come sia possibile che “allenatori” come Thiago Motta possano trovare squadra. - nadi1913 : RT @giannattasius: Lo @acspezia passa da Vincenzo #Italiano a Thiago #Motta (9 panchine al @GenoaCFC nel 2019: 1 v, 3 p, 5 s). Un forte in… - max_maimone : #ThiagoMotta Nutro molti dubbi riguardo a questa scelta... Saprà Thiago Motta salvare l'@acspezia ??? - giannattasius : Lo @acspezia passa da Vincenzo #Italiano a Thiago #Motta (9 panchine al @GenoaCFC nel 2019: 1 v, 3 p, 5 s). Un forte in bocca al lupo. -