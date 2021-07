The Suicide Squad: James Gunn condivide una foto dietro le quinte con tutti i «supercriminali» (Di domenica 4 luglio 2021) Non manca molto all'uscita del tanto atteso The Suicide Squad di James Gunn. Nonostante si sappia già molto sull'ultimo film DC Universe, i fan continuano a ricevere un flusso costante d'informazioni riguardo la pellicola. Nel frattempo James Gunn, in occasione della promozione del film The Suicide Squad, ha condiviso un dietro le quinte con tutte il cast del film in costume. The Suicide Squad: ecco la foto dietro le quinte con tutto il ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 4 luglio 2021) Non manca molto all'uscita del tanto atteso Thedi. Nonostante si sappia già molto sull'ultimo film DC Universe, i fan continuano a ricevere un flusso costante d'informazioni riguardo la pellicola. Nel frattempo, in occasione della promozione del film The, ha condiviso unlecon tutte il cast del film in costume. The: ecco lalecon tutto il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Suicide Squad – Nuovi poster e una foto dal set con la squadra - glooit : The Suicide Squad – Nuovi poster e una foto dal set con la squadra leggi su Gloo - josiepdj : RT @_DCCBRASIL: Nova imagem de Margot Robbie como Harley Quinn no filme de The Suicide Squad - 3cinematographe : Ci sarà spazio per i villain amati da #JamesGunn, magari in un sequel? #TheSuicideSquad - ErbaCulo : @inzaghiano l'MCU ci può stare, ha dei film come i 2 GDG che per me sono alcuni dei migliori film di fantascienza d… -