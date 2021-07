Terremoto | trema il Centro Italia | la scossa alle luci dell’alba

(Di domenica 4 luglio 2021) Unadidi considerevole magnitudo è stato avvertito nel. Tutti i dettagli direttamente dall’INGV.La penisolana, si sa, non si ferma mai troppo a lungo. La “danza sismica” senza soluzione di continuità del Bel Paese spesso provoca preoccupazioni circa l’incolumità della popolazione e la portata dei danni ad abitazioni e altri edifici. É il caso di entrare in fibrillazione anche stavolta? L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato unadinelle Marche, ...

Foto @OpenStreetMap Contributorsin Basilicata oggi, venerdì 2 luglio 2021: scossa M 2.5a Grottole, in provincia di Materala terra in Basilicata ! L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nel ...Undi magnitudo 1.6 è stato registrato questa mattina dall'Osservatorio Vesuviano alle 7.54 in località Agnano - Pisciarelli, a Pozzuoli. L'epicentro è stato localizzato alla profondità di 1,4 ...Una scossa di terremoto di considerevole magnitudo è stato avvertito nel Centro Italia. Tutti i dettagli direttamente dall'INGV.Ascoli, 4 luglio 2021 - La terra trema nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno. Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato stamane dagli strumenti dell'Ingv ad Arquata del Tronto. Il sisma è ...