Teo Mammuccari | la moglie famosa | chi è Thais Souza Wiggers

Leggi su ck12

(Di domenica 4 luglio 2021) , la ex velina di “Striscia la notizia” Più di qualcuno ricorderànel suo ruolo di velina in “Striscia la notizia”, lei era la bionda con accanto la mora Melissa Satta. Un periodo, dal punto di vista professionale, assai importante poiché la trasformò in un personaggio pubblico, conosciuta ed apprezzata da tanti, non solo per la sua bellezza. Fu un periodo dove anche l’amore ebbe un ruolo fondamentale, quando la giovane ragazza brasiliana incontrò Teo. Una storia durata tre anni, dal 2006 al 2009 e che ha visto nascere, nel 2008, la piccola Julia, che oggi ha tredici anni. Ti ...