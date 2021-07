Tenta furto in casa passando dalla finestra, sorpreso si lancia nel vuoto. Piantonato in ospedale (Di domenica 4 luglio 2021) I carabinieri della Tenenza di Ercolano, Napoli, hanno arrestato per Tentato furto aggravato un 54enne del posto. Si è introdotto in un’abitazione in Via Farina, passando dalla finestra del bagno. Il proprietario era in casa e quando ha sentito strani rumori provenire dalla stanza attigua a quella della figlia, è corso a controllare. Il 54enne si è così lanciato dalla finestra dalla quale era arrivato, rovinando violentemente a terra. E’ stato raggiunto e bloccato dalla vittima che ha ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) I carabinieri della Tenenza di Ercolano, Napoli, hanno arrestato pertoaggravato un 54enne del posto. Si è introdotto in un’abitazione in Via Farina,del bagno. Il proprietario era ine quando ha sentito strani rumori provenirestanza attigua a quella della figlia, è corso a controllare. Il 54enne si è cosìtoquale era arrivato, rovinando violentemente a terra. E’ stato raggiunto e bloccatovittima che ha ...

