Tennis, Lorenzo Musetti: "Sono felice di andare alle Olimpiadi di Tokyo" (Di domenica 4 luglio 2021) Alla fine Lorenzo Musetti andrà a Tokyo. La notizia pubblicata ieri dal sito del Coni, dopo la decisione di Jannik Sinner di rinunciare alle Olimpiadi in terra nipponica, ha provocato diverse reazioni. Tra queste è emersa anche l'impossibilità di Musetti stesso nel prendere parte ai Giochi per via dell'annuncio di Jannik tardivo. Il regolamento da questo punto di vista legittima però la sostituzione non solo in caso di infortunio, ma anche di richiesta di sostituzione, rispettando tutti i parametri di classifica e di ranking. Una procedura confermata dal tecnico di ...

