Temptation Island, Ursula Bennardo su Tommaso e Valentina: “Da mamma non avrei accettato, per me è molestia” (FOTO) (Di domenica 4 luglio 2021) Ursula, Tommaso e Valentina Tommaso e Valentina conquistano il pubblico di Temptation Island Lo scorso mercoledì su canale 5 ha preso al via l’edizione 2021 di Temptation Island. Senza ombra di dubbio la coppia che ha maggiormente colpito il pubblico è quella composta da Valentina di 40 anni e il giovane fidanzato Tommaso si soli 21. Oltre al popolo del web che ha commentato in maniera negativa la gelosia eccessiva del ragazzo, anche un ex volto del Trono over di Uomini e Donne ha voluto dire la sua ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021)conquistano il pubblico diLo scorso mercoledì su canale 5 ha preso al via l’edizione 2021 di. Senza ombra di dubbio la coppia che ha maggiormente colpito il pubblico è quella composta dadi 40 anni e il giovane fidanzatosi soli 21. Oltre al popolo del web che ha commentato in maniera negativa la gelosia eccessiva del ragazzo, anche un ex volto del Trono over di Uomini e Donne ha voluto dire la sua ...

