Tempesta d'amore, anticipazioni italiane: Michael scopre che Rosalie ha boicottato le ricerche di André! (Di domenica 4 luglio 2021) Le bugie hanno le gambe corte… e Rosalie Engel (Natalie Alison) dovrebbe saperlo bene! Nel corso degli anni la bella biondina è stata protagonista di un'infinità di inganni, finendo sempre per venire smascherata. Ciononostante, non sembra aver perso il vizio di piegare la verità in base ai propri interessi e nelle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore ne pagherà le conseguenze! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

