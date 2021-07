Téléfoot: “Neymar e altri giocatori del Psg sorpresi per l’acquisto di Donnarumma” (Di domenica 4 luglio 2021) L’ingaggio di Donnarumma da parte del Psg continua a far discutere in Francia. Ne scrive su Twitter il giornalista di Téléfoot Julien Maynard. Gianluigi Donnarumma si unirà al Psg dopo l’Europeo. Non andrà in prestito nonostante fosse l’opzione inizialmente prevista dal club. Non è stabilita alcuna gerarchia con Keylor Navas. Diversi giocatori tra cui Neymar sono stati sorpresi dall’annuncio dell’arrivo di Donnarumma, ma il Psg non ha voluto perdere un portiere così promettente giunto a fine contratto con il Milan (e quindi a zero). Quindi Donnarumma, che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 luglio 2021) L’ingaggio dida parte del Psg continua a far discutere in Francia. Ne scrive su Twitter il giornalista diJulien Maynard. Gianluigisi unirà al Psg dopo l’Europeo. Non andrà in prestito nonostante fosse l’opzione inizialmente prevista dal club. Non è stabilita alcuna gerarchia con Keylor Navas. Diversitra cuisono statidall’annuncio dell’arrivo di, ma il Psg non ha voluto perdere un portiere così promettente giunto a fine contratto con il Milan (e quindi a zero). Quindi, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Téléfoot Neymar Futuro Neymar, c'è una firma messa in gran segreto Commenta per primo Neymar potrebbe presto firmare il rinnovo fino al 2026 con il Psg. A riportarlo è TeleFoot , secondo il quale il brasiliano avrebbe già firmato un pre - accordo.

Neymar e Psg più vicini, in Francia sicuri: firmato pre accordo fino al 2026 Neymar al Psg fino al 2026 In attesa di annunci ufficiali che, difficilmente, arriveranno in queste ore, in Francia sono comunque estremamente fiduciosi sul rinnovo di contratto di Neymar col Psg . ...

